Люстрированный прокурор снова стал зампрокурора Сумщины 2 сентября на должность заместителя прокурора Сумской области вернулся Дмитрий Андреев, которого уволили из органов после Революции Достоинства на основании закона «Об очистке власти».

Однако в этом году Сумской окружной административный суд признал люстрацию Андреева незаконной, пишет Sumy.Today.

На основании решения суда приказом Генерального прокурора Дмитрия Андреева восстановили в должности заместителя прокурора Сумской области. Вчера он начал выполнять свои обязанности.

Пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко сообщила, что не комментирует этого, но подтвердила, что Андреев уже работает в ведомстве.