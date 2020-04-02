Люстрированный прокурор снова стал зампрокурора Сумщины

Однако в этом году Сумской окружной административный суд признал люстрацию Андреева незаконной, пишет Sumy.Today.
На основании решения суда приказом Генерального прокурора Дмитрия Андреева восстановили в должности заместителя прокурора Сумской области. Вчера он начал выполнять свои обязанности.
Пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко сообщила, что не комментирует этого, но подтвердила, что Андреев уже работает в ведомстве.
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