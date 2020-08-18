Подробности вчерашней резни в Сумах 2 сентября сообщалось о том, что на улице Ивана Сирко (в районе гриль-парка «Поляна») в ходе конфликта один мужчина порезал другого.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, в том районе бездомные устроили себе ночлег. Там достаточно аккуратно, и бездомные стараются не мешать отдыхающим. Но вчера одному из мужчин не понравилось такое соседство, и он стал приставать к бездомному, пишет Sumy.Today.

В результате конфликта отдыхающий нанес бездомному ножевое ранение в область головы. На место прибыла патрульная полиция, которая вызвала следственно-оперативную группу. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. По словам Олега Сологуба, от госпитализации раненый бездомный отказался.