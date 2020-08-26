Кролевецький саксофоніст зняв кліп на відомий саундрек до фільму про Джеймса Бонда (відео) Кролевчанин Влад Біляченко зняв вже другий кліп, в якому виконав кавер на пісню Billie Eilish – No Time To Die.

“Я захоплююсь переглядом фільмів про Джеймса Бонда і пісня Billie Eilish стала саундтреком до нового фільму, який вийде незабаром. До того ж, перш за все, я оцінюю пісню і приблизно уявляю її звучання на моєму інструменті, слухаю записи відомих саксофоністів і настільки надихнувся даною композицією, що мені захотілося її записати”, – розповів Влад.

У відеокліпі саксофоніст поєднав чарівні звуки саксофону з красою рідної природи Кролевецького краю, з романтичним заходом сонця і музикою, яка надихає на романтичний лад, пише Сайт Кролевця.

“Головним посилом даної композиції є те, що ніколи не можна зупинятися на досягнутому, постійно йти вперед і самовдосконалюватися. Я прагну до цього, але не все виходить, як хотілося, адже перерва між першим та другим кліпом становила більш ніж чотири місяці, за цей час я намагався записати дві композиції, але не вдавалося”, – сказав Владислав Біляченко.



