Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:24979

Скончался замглавы Сумского райсовета

Сегодня утром стало известно о смерти заместителя главы Сумского райсовета Салогуба Анатолия Николаевича.

Об этом сообщил глава райсовета Вадим Акперов в Фейсбуке.

«Сегодня утром нас всколыхнула шокирующая весть о смерти замечательного человека, моего заместителя Салогуба Анатолия Николаевича. Нет слов, чтобы выразить всю тоску и скорбь...

Он останется в моей памяти всегда улыбающимся, энергичным, эрудированным, искренним, готовым всегда подставить свое плечо в трудную минуту.

Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память...», - написал он.

Общество Утрата

По тематике

Ушел из жизни бывший ректор Сумского педуниверситета
10.08.2020 16:36

Ушел из жизни бывший ректор Сумского педуниверситета

9 августа на 73-м году ушел из жизни Владимир Степанович Иваний, кандидат технических наук, профессор кафедры физики и методики обучения...

Ушел из жизни известный на Сумщине хирург
06.08.2020 15:02

Ушел из жизни известный на Сумщине хирург

Печальную весть на своей странице в Фейсбуке сообщил главный врач Белопольская центральной районной больницы Юрий Мартыненко....

Скончался глава Роменского райсовета Виктор Переваруха
04.08.2020 11:39

Скончался глава Роменского райсовета Виктор Переваруха

Сегодня, рано утром 4 августа, на 66-ом году жизни ушел в мир иной, так и не преодолев тяжелой продолжительной болезни,...

Ушел из жизни первый директор Конотопской школы №1
31.07.2020 21:15

Ушел из жизни первый директор Конотопской школы №1

29 июля перестало биться сердце человека, чье имя известно не только педагогам Конотопщины....

У Сумах завтра прощатимуться зі ще одним захисником України
31.07.2020 12:34

У Сумах завтра прощатимуться зі ще одним захисником України

У Сумах, у суботу, 1 серпня, проведуть в останню путь військовослужбовця Володимира Перекрестова, який раптово помер у зоні проведення ООС....

Новости

На Сумщине 58 новых случаев коронавируса: в Сумах – 44
Сегодня 09:31
В Сумах усилили карантин: полный перечень запретов
Вчера 16:40
Як у Сумах святкуватимуть День міста?
Вчера 16:31
В Сумах хотят поставить новую остановку возле «Мануфактуры» за 300 тысяч
Сегодня 11:06
На Сумщине, сжигая сухую растительность, погибла 89-летняя женщина
Сегодня 10:54
Патрульные вернули домой сумчанина, которого разыскивали родные
Сегодня 10:51
Роменские полицейские разыскивают мошенника, который выманил у пенсионерки почти 70 000 гривен
Сегодня 10:31
Скончался замглавы Сумского райсовета
Сегодня 10:24
Подробности вчерашней резни в Сумах
Сегодня 09:50
Люстрированный прокурор снова стал зампрокурора Сумщины
Сегодня 09:48
Большая стройка затянулась: жители Верхней Сыроватки требуют открыть дорогу, которая сейчас ремонтируется
Сегодня 09:42
Сумські підприємці зможуть отримати фіндопомогу з бюджету
Сегодня 09:07
view counter

Статьи

30 депутатів Сумської міської ради проігнорували звітування перед виборцями
Вчера 13:22
Почему покупать электроэнергию у ETG.UA выгоднее, чем у больших энергокомпаний? ®
Вчера 09:01
Ринок праці Сумщини: гендерні ознаки
01.09.2020 13:31
Зекоманда визначилася з кандидатами у мери
31.08.2020 19:48
Найкращі мами України отримали нагороди Національної премії «Мама року»
28.08.2020 10:01
Де на Сумщині знайти якість, комфорт і найбільш доступні ціни
27.08.2020 18:52
Кого найбільше потребують роботодавці Сумщини
26.08.2020 15:56
Фальстарт мера Сум: кульки із назвою партії, борди з особистим хештегом та зустрічі з громадянами у карантин
26.08.2020 11:33
Благодійне донорство – під загрозою! 1
20.08.2020 17:28
“Чорнуха” на Ющенка та горілка від ексрегіонала: у Сумах відкрили “Музей виборчого трешу”
19.08.2020 14:00
Выборы 2020: новые правила
18.08.2020 15:01
На Сумщині у складі ТВК відбулось 38 замін
18.08.2020 10:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.