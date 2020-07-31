Скончался замглавы Сумского райсовета

Об этом сообщил глава райсовета Вадим Акперов в Фейсбуке.
«Сегодня утром нас всколыхнула шокирующая весть о смерти замечательного человека, моего заместителя Салогуба Анатолия Николаевича. Нет слов, чтобы выразить всю тоску и скорбь...
Он останется в моей памяти всегда улыбающимся, энергичным, эрудированным, искренним, готовым всегда подставить свое плечо в трудную минуту.
Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память...», - написал он.
9 августа на 73-м году ушел из жизни Владимир Степанович Иваний, кандидат технических наук, профессор кафедры физики и методики обучения...
Печальную весть на своей странице в Фейсбуке сообщил главный врач Белопольская центральной районной больницы Юрий Мартыненко....
Сегодня, рано утром 4 августа, на 66-ом году жизни ушел в мир иной, так и не преодолев тяжелой продолжительной болезни,...
29 июля перестало биться сердце человека, чье имя известно не только педагогам Конотопщины....
У Сумах, у суботу, 1 серпня, проведуть в останню путь військовослужбовця Володимира Перекрестова, який раптово помер у зоні проведення ООС....