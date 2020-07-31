Скончался замглавы Сумского райсовета Сегодня утром стало известно о смерти заместителя главы Сумского райсовета Салогуба Анатолия Николаевича.

Об этом сообщил глава райсовета Вадим Акперов в Фейсбуке.

«Сегодня утром нас всколыхнула шокирующая весть о смерти замечательного человека, моего заместителя Салогуба Анатолия Николаевича. Нет слов, чтобы выразить всю тоску и скорбь...

Он останется в моей памяти всегда улыбающимся, энергичным, эрудированным, искренним, готовым всегда подставить свое плечо в трудную минуту.

Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память...», - написал он.