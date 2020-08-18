Роменские полицейские разыскивают мошенника, который выманил у пенсионерки почти 70 000 гривен Чтобы обогатиться, злоумышленники воспользовались уже известной схемой с «внуком», который нуждается в помощи, и добились того, что 73-летняя женщина отдала им все свои сбережения.

В Роменский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась одна из жительниц районного центра. Она рассказала правоохранителям, что вечером на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился ее внуком. Всхлипывая в трубку, он объяснил, что попал в дорожно-транспортное происшествие, в котором получил серьезные повреждения, и требует немедленной дорогостоящей операции. В конце разговора «внук» попросил старушку, чтобы та собрала все имеющиеся дома средства и передала их мужчине, который вскоре придет прямо к ней домой.

Растерянная женщина сделала все, как приказал ей «внук». Собрав все свои сбережения - без колебаний передала их мужчине, который через некоторое время появился у нее на пороге.

Лишь после того, как дело было сделано, женщина позвонила родственникам и поняла, что ее обманули.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого проводятся мероприятия с целью установления лиц злоумышленников и их задержанию.

Полиция настоятельно советует гражданам не доверять незнакомым собеседникам, кем бы они ни представлялись, не впускать в дом незнакомых людей, особенно тогда, когда вы находитесь дома один или одна. Помните - ваша безопасность в ваших руках. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.