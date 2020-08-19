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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:20211

На Сумщине, ликвидируя возгорание сухой растительности, пожарные спасли жилой сектор

2 сентября в 14:20 спасатели получили сообщение, что вплотную к жилому сектору с. Присеймье Конотопского района горит сухая растительность.

Преодолев расстояние в 35 км, из районного центра прибыло отделение дежурного караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части.

Огонь охватил сухую растительность на площади 3,5 га. Учитывая то, что горение происходило вблизи жилых домов, из-за сильных порывов ветра возникла угроза перекидывания огня на дома. К ликвидации пожара, кроме спасателей, привлекались две единицы техники местного предприятия. Проводилось опахивание территории, чтобы исключить распространение огня, а с помощью трактора с бочкой объемом 10 т осуществлялся подвоз воды. Общими усилиями в 15:11 пожар был локализован, в 16:30 ликвидировали и не допустили распространения пламени на жилые дома.

Допустимая причина пожара неосторожное обращение с огнем.

Призываем не выжигать сухую растительность и не провоцировать пожаров в природных экосистемах, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

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