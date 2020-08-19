На Сумщине пройдет этап чемпионата Украины по мотокроссу

По согласованию с Федерацией мотоциклетного спорта Украины и рекомендациям Минздрава - соревнования пройдут с соблюдением требований санитарной безопасности.
Просьба к посетителям иметь защитные маски и придерживаться социальной дистанции 1,5 - 2 метра.
Будут оборудованы биотуалеты, рукомойники, дезинфицирующие средства и место для питания с соблюдением дистанционных требований.
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