На Сумщине пройдет этап чемпионата Украины по мотокроссу 5-6 сентября в с. Пески Роменского района состоится 3-й этап Чемпионата Украины по мотокроссу.

По согласованию с Федерацией мотоциклетного спорта Украины и рекомендациям Минздрава - соревнования пройдут с соблюдением требований санитарной безопасности.

Просьба к посетителям иметь защитные маски и придерживаться социальной дистанции 1,5 - 2 метра.

Будут оборудованы биотуалеты, рукомойники, дезинфицирующие средства и место для питания с соблюдением дистанционных требований.