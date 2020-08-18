В Сумах велосипедист сбил женщину на переходе и уехал (видео) ДТП произошло 2 сентября на ул. Ильинская.

Велосипедист сбил одну из женщин, которые после остановки транспорта переходили дорогу по пешеходному переходу. Соответствующее видео выложили на странице 0542.ua в Фейсбуке.