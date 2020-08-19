Про історію української гривні розповіли у Сумському музеї грошей (відео) 24 роки тому в Україні ввели в обіг національну валюту - гривню. Про її історію, яка налічує кілька століть, та про гроші, якими користувалися українці у давнину, розповіли у Сумському музеї історії грошей і банківської справи.

Серед експонатів музею грошей є срібна гривня, вагою 170-200 грамів. Вона має тисячолітню історію, розповідає працівниця бібліотеки Сумського державного університету, у якій розташований музей, Валентина Гур'янова.

"У нашому музеї представлена точна копія гривні київської. Чому говорю, що київської, бо була ще гривня новгородська та чернігівська. Вони відрізнялися між собою. Гривня київська має чітку шестикутну форму, гривня чернігівська - приплюснута, і гривня новгородська - у вигляді джгутика металевого", - розповідає пані Валентина.



У центрі - срібна гривня "київського" зразка

За її словами, за таку гривню у ІХ – Х століттях можна було купити село або табун коней.

Перша спроба ввести в обіг національну валюту в Україні відбулася 1917 року. "Перші 100 карбованців, представлені у нашому музеї, автором і дизайнером виступив наш земляк Георгій Нарбут. Цікавим є те, що у дизайні цієї купюри було використано тризуб. На той час тризуб не був гербом – символом нашої держави, його прийняли трішки пізніше", - говорить пані Валентина і додає, що Георгій Нарбут створив також і гривні - купюри, номіналом 100, 500 та 1000 гривень.



Банкнота у 100 гривень, дизайн якої виконав Г.Нарбут

Втім, проіснували ті гроші всього два роки, доки Україну не прибрала до рук радянська влада.



Стенд, присвячений Г.Нарбуту

У 1991 році з проголошенням незалежності України з’явилася потреба у власній грошовій одиниці.



Купони 90-х років ХХ століття

"Деякий час теренами України ходили карбованці або купоно-карбованці, вони прийняли на себе весь удар інфляції, яка на той час була в Україні і була результатом нестабільної економічної обстановки. Якщо в 1992 році ми бачимо купон у тисячу гривень, то трохи пізніше, ми бачимо уже 50 тисяч гривень, а в 1995 році вже з’явилася купони вже в мільйон гривень. Така жорстка інфляція з’їдала купівельну спроможність гривні", - розповідає завідувачка філії бібліотеки СумДУ Лариса Ониксимова.



Банкнота 5 гривень 1996 року

З 2-го по 16 вересня відбувся обмін перехідних грошей, купоно-карбованців, на гривню. Тоді протягом двох тижнів приймалися обидві грошові одиниці, а з 17 вересня 1996 року вже тільки гривня стала єдиною платіжною одиницею на території України, розповідає пані Лариса.



Зала музею історії грошей і банківської справи ву Сумах

Авторка - Юлія Ніколаєва, Суспільне