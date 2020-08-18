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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:40573

В Сумах очередное ДТП на перекрестке Ильинской – Чорновола: двое травмированных

В результате столкновения двух автомобилей на перекрестке улиц Ильинской - Вячеслава Черновола травмированы оба водителя.

Происшествие произошло 2 сентября, около 18 часов, на перекрестке улиц Ильинская - Вячеслава Чорновола. Прибыв на место ДТП, патрульные предварительно установили, что 45-летний водитель автомобиля BMW, осуществляя поворот налево, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением 33-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении прямо. В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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