В Сумах очередное ДТП на перекрестке Ильинской – Чорновола: двое травмированных

Происшествие произошло 2 сентября, около 18 часов, на перекрестке улиц Ильинская - Вячеслава Чорновола. Прибыв на место ДТП, патрульные предварительно установили, что 45-летний водитель автомобиля BMW, осуществляя поворот налево, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением 33-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении прямо. В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения.
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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