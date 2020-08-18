В Сумах очередное ДТП на перекрестке Ильинской – Чорновола: двое травмированных В результате столкновения двух автомобилей на перекрестке улиц Ильинской - Вячеслава Черновола травмированы оба водителя.

Происшествие произошло 2 сентября, около 18 часов, на перекрестке улиц Ильинская - Вячеслава Чорновола. Прибыв на место ДТП, патрульные предварительно установили, что 45-летний водитель автомобиля BMW, осуществляя поворот налево, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением 33-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении прямо. В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.