В Сумах взяли под стражу подозреваемого в покушении на убийство По ходатайству прокуратуры взято под стражу подозреваемого в покушении на убийство товарища.

По ходатайству Сумской местной прокуратуры решением суда 2 сентября 51-летнему сумчанину, который ударил ножом своего товарища, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о событии, которое произошло 31 августа в с. Кияница Сумского района. Двое знакомых во дворе частного дома распивали спиртные напитки. Впоследствии к ним присоединилась женщина. Через некоторое время между мужчинами началась словесная перепелка, во время которого потерпевший достал нож. Уже через несколько секунд подозреваемый ударил этим же ножом оппонента в область сердца. С места происшествия мужчина скрылся, 36-летнего пострадавшего госпитализировали.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство) УК Украины. Досудебное следствие осуществляется следователями СО Сумского РВП Нацполиции, сообщает пресс-служба прокуратуры области.