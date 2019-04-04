Сегодня мэр Лебедина отчитается онлайн (трансляция) Сегодня, 3 сентября, состоится публичный отчет городского головы Лебедина Александра Баклыкова.

Стрим отчета мэра Лебедина за 2019 год пройдет youtube-канале Лебединского городского совета. Данное событие будет происходить вживую, а все желающие смогут задать вопросы мэру в чате. Начало тв 14.00.

Ссылка на видео: https://youtu.be/zu-3fWuJ-yo

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