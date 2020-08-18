У Сумах вшановують пам'ять 17-ти загиблих воїнів 27-ї артбригади

Присутні вшановують пам'ять 17-ти воїнів, які загинули під Старобільськом 3 вересня 2014-го року, пише Суспільне.
Військових обстріляли із системи залпового вогню "Смерч". Це сталося 6 років тому.
Тоді загинули 17 бійців 27-ї реактивної артилерійської Сумської бригади.
Їх імена викарбувані на мармуровій плиті пам'ятного знака на честь воїнів артбригади, загиблих у російсько-українській війні.
Вшанувати загиблих побратимів прийшли військові, які служать в артбригаді.
Також на мітингу присутні родичі загиблих воїнів.
З 2014-го року у Сумах 3 вересня щороку вшановують загиблих військових 27-ї реактивної артбригади.
Учасники мітингу перемістилися на центральне кладовище Сум, де на Алеї Героїв поховані 8 військових.
Загальні втрати 27-ї реактивної артбригади в російсько-українській війні - 28 загиблих військових.