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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:32449

Житель Бездрика в четвертый раз баллотируется в нардепы

Самовыдвиженец Алексей Оскер стал первым кандидатом в народные депутаты по 208 округу в Бахмаче на Черниговщине, которого зарегистрировала Центральная избирательная комиссия.

Такое решение комиссия приняла на заседании 2 сентября.

Алексей Оскеру 35 лет. Родился в селе Бездрик Сумского района. Имеет высшее образование. Согласно данным youcontrol, он является главой правления благотворительной организации «БФ АЛЕКСЕЯ ОСКЕРА». Один из руководителей общественной организации «Евро столица». Беспартийный. С 2012 по 2014 год работал на общественных началах помощником-консультантом народного депутата по 146 округу (Полтавская область) самовыдвиженца Юрия Шаповалова. С 2014 по 2019 работал на платной основе у Алексея Ленского от Радикальной партии Олега Ляшко.

По данным движения «Чесно», трижды шел кандидатом в нардепы и депутаты горсовета по мажоритарным округам, ни разу его не выбрали.

В мае участвовал в конкурсе на должность главы Национального агентства Украины по вопросам государственной службы в Сумской области. Согласно поданной декларации, у него нет ни квартиры, ни авто. В 2019 году получил 24 000 гривен пенсии, а также гонорар размером в 61 гривну от «1+1 Продакшн». Как рассказал кандидат в нардепы, он участвовал в проекте этого телеканала «Женитьба вслепую». В нардепы же идет самовыдвиженцем.

По словам кандидата, деньги на залог он взял из собственных сбережений, но дорогостоящей кампании не планирует, пишет Суспільне.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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