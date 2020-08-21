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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:4137

Сумские футзалисты сыграют в Ривном (трансляция)

Матч 3-го тура Экстра-лиги АФФК «Сумы» проведет в Ривном против местного «Кардинал-Ривне».

Начало игры запланировано на 13.00.

Напомним, после двух сыгранных матчей в ривненцев одно набранное очко, у подопечных Ивана Скицка - ни одного.

В связи с карантинными ограничениями игра пройдет без зрителей.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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