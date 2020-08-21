Сумские футзалисты сыграют в Ривном (трансляция) Матч 3-го тура Экстра-лиги АФФК «Сумы» проведет в Ривном против местного «Кардинал-Ривне».

Начало игры запланировано на 13.00.

Напомним, после двух сыгранных матчей в ривненцев одно набранное очко, у подопечных Ивана Скицка - ни одного.

В связи с карантинными ограничениями игра пройдет без зрителей.