Сумские футзалисты сыграют в Ривном (трансляция)

Начало игры запланировано на 13.00.
Напомним, после двух сыгранных матчей в ривненцев одно набранное очко, у подопечных Ивана Скицка - ни одного.
В связи с карантинными ограничениями игра пройдет без зрителей.
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