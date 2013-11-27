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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:15206

Сумчани збираються перефарбувати Харківський міст у жовто-блакитні кольори

Після того, як комунальники минулого тижня почали фарбувати Харківський міст у чорний колір, патріотичні сумчани вирішилши повернути йому вигляд, якого він набув у 2014 році.

«Любі друзі! Хто ще не залучився на збір коштів на нашу недільну акцію по перефарбуванню сумського мосту по вул. Харківській в патріотичні кольори. Час йде, сьогодні вже четвер, а коштів з необхідних мінімум 2000 гривень зібрано нажаль лише 930 гривень.

Завтра ми з Володимиром Никоненком збираємося їхати на закупку фарби та всього необхідного для нашого флеш-мобу, але ж коштів дуже і дуже мало((((

Велика подяка за перерахування необхідних гривень Марині Білінській, Володимиру Никоненку, Олександрі Мартиненко, та ще дівчині на ім‘я Ганна Русланівна Савченко.

Друзі, разом ми сила! Давайте зберемось потроху і покажемо владі що ми небайдужі, патріотичні і реагуємо на виклики сьогодення!

Я не можу вас примусити, але можу попрохати-часу обмаль, а ми повинні зробити те, що вирішили! Хто як не ми?! Ми хочемо бачити в своєму місті свої, українські кольори!

Нагадую вам реквізити картки для збору коштів на фарбування нашого мосту - 5168742706407479-Вітковська Юлія Дмитрівна.

Маю надію що патріотичному, а не цвинтарно-чорному мосту в м. Суми бути, з нашою, та Божою допомогою!», - написала у Фейсбуці сумчанка Юлія Вітковська.

Общество Харьковский рынок

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