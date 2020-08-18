На Сумщине погибли двое, сжигая сухую растительность В последнее время участились случаи выжигания сухой травы, листьев и кустарников. Масштаб этого явления приобретает общегосударственных размеров и приводит к массовым пожарам, во время которых гибнут люди, выгорают тысячи гектаров ценного леса, природных заповедников, уникальных экосистем, причиняя миллионные убытки.

На днях жертвами поджогов сухой растительности стали двое жителей Сумщины. Так, 1 сентября на собственном приусадебном участке при сжигании мусора и сухих растений погиб от отравления угарным газом 60-летний житель Роменщины.

При аналогичных обстоятельствах погибла 89-летняя пенсионерка с Белопольщины. Пожилая женщина на своем огороде жгла сухую траву, пламя перекинулось на соломенные валки соседнего огорода. Пытаясь самостоятельно потушить огонь, она надышалась угарного газа, потеряла сознание и упала в костер.

В полиции по обоим фактам начали уголовные производства, в рамках которых окончательно устанавливают причины и обстоятельства смерти граждан.

Правоохранители предостерегают жителей области от выжигания сухой растительности, и предупреждают об административной ответственности за подобное «хозяйствования»:

- ст. 152 КУоАП (нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов) предусматривает взыскание штрафов в размере от 20 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 - 1360 грн), а на должностных лиц, граждан- субъектов предпринимательской деятельности - от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 -1700 грн).

- за самовольное выжигание растительности или ее остатков ст. 77-1 КУоАП предусмотрено наложение штрафа от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан (3060 - 6120 грн), на должностных лиц - от 900 до 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан (15300 -21420 грн).

Кроме того, ст. 270 УК Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» предусматривает наказание от немалого штрафа до лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Полиция призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах. Категорически запрещается разводить костры вблизи сухой растительности, сжигать сухую траву, листья или кустарники. Будьте ответственны в своих поступках, соблюдайте действующего законодательства и берегите уникальную природу нашего сумского края, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.