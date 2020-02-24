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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:56252

Сумские лучники с медалями чемпионата Украины

1-3 сентября в Черкассах проходил чемпионат Украины по стрельбе из лука.

Лучше всех среди сумчан выступили команды: мужская в составе Алексея Гунбина, Владислава Лисняка и Никиты Шишкина и женская – Полина Родионова, Ирина Хочина и Евгения Чибисова, которые стали чемпионами. В миксте Богдана Гапон и Артем Овчинников стали серебряными призерами.

Кроме того, в индивидуальных стрельба Алексей Гунбин занял четвертое место (в квалификации был первым), Владислав Лисняк – 7-е, Артем Овчинников – 9-е. Среди женщин Леся Снагощенко показала 6-й результат, Евгений Чибисова – 7-й, Полина Родионова – 8-й, Богдана Гапон и Ирина Хочина – 9-й. В миксте Алексей Гунбин и Полина Родионова стали четвертыми.

Спорт Стрельба из лука

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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