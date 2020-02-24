Сумские лучники с медалями чемпионата Украины

Лучше всех среди сумчан выступили команды: мужская в составе Алексея Гунбина, Владислава Лисняка и Никиты Шишкина и женская – Полина Родионова, Ирина Хочина и Евгения Чибисова, которые стали чемпионами. В миксте Богдана Гапон и Артем Овчинников стали серебряными призерами.
Кроме того, в индивидуальных стрельба Алексей Гунбин занял четвертое место (в квалификации был первым), Владислав Лисняк – 7-е, Артем Овчинников – 9-е. Среди женщин Леся Снагощенко показала 6-й результат, Евгений Чибисова – 7-й, Полина Родионова – 8-й, Богдана Гапон и Ирина Хочина – 9-й. В миксте Алексей Гунбин и Полина Родионова стали четвертыми.
23 августа в Харькове завершился первый этап кубка Украины по стрельбе из лука «Стрелы Слобожанщины»....
Во Львове проходит чемпионат Украины по стрельбе из лука среди ШВСМ, СДЮШОР, ДЮСШ, УОР, ФСО и СК....
4-5 июня в Харькове прошел кубок мэра по стрельбе из лука....
8 марта завершился 1-й этап Гран-при Испании по стрельбе из лука в Вальядолиде....
19-22 февраля в Черкассах проходил чемпионат Украины по стрельбе из лука среди кадетов (2003-2005 г.р., 2006 г.р. и младше)....