Сумские лучники с медалями чемпионата Украины 1-3 сентября в Черкассах проходил чемпионат Украины по стрельбе из лука.

Лучше всех среди сумчан выступили команды: мужская в составе Алексея Гунбина, Владислава Лисняка и Никиты Шишкина и женская – Полина Родионова, Ирина Хочина и Евгения Чибисова, которые стали чемпионами. В миксте Богдана Гапон и Артем Овчинников стали серебряными призерами.

Кроме того, в индивидуальных стрельба Алексей Гунбин занял четвертое место (в квалификации был первым), Владислав Лисняк – 7-е, Артем Овчинников – 9-е. Среди женщин Леся Снагощенко показала 6-й результат, Евгений Чибисова – 7-й, Полина Родионова – 8-й, Богдана Гапон и Ирина Хочина – 9-й. В миксте Алексей Гунбин и Полина Родионова стали четвертыми.