В Сумах у полиции состоялась акция в поддержку задержанных за нападение на автобус в Харькове Сегодня, 3 сентября, в полдень более полусотни человек провели акцию под областным управлением полиции на улице Кондратьева.

Участники акции требовали освободить 16 задержанных в Харькове молодых людей, которых обвиняют в нападении на автобус «ОПЗЖ», пишет Суспільне.

Мероприятие длилось 20 минут. На нем представители «Национального корпуса». Участники развернули большой баннер «Захист країни – не злочин».

Акцию анонсировали заранее. В анонсе говорилось, что она «в поддержку патриотов, которых задержали по обвинению в нападении на автобус с ватными титушками Кивы. Суд назначил по 60 суток содержания под стражей. Сегодня украинцы еще раз должны объединиться и поддержать «харьковских робин гудов», которые несмотря на все риски начали борьбу против бандитов».

Напомним: акция имела всеукраинский характер и в это же время происходила в других областных центрах Украины.

Вечером 27 августа под Харьковом обстреляли автобус с представителями организации «Патриоты - За жизнь». Полиция квалифицировала нападение на автобус как хулиганство и покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений.

В МВД сообщили о задержании 14 участников обстрела автобуса в Красноградском районе Харьковской области. У задержанных изъяли травматическое оружие и газовые баллончики.

С места стрельбы «скорая» забрала трех раненых. Позже полиция сообщила, что госпитализированы четверо. Состояние раненых стабильное, без угрозы для жизни.

ОПЗЖ заявила о причастности Нацкорпуса к обстрелу автобуса под Харьковом. Нацкорпус отвергает это.

Подозрение объявили 14 задержанным. По информации полиции, показаний они не дают.

Утром 29 августа Киевский райсуд Харькова начал выбирать меры подозреваемым.