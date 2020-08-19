Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:15488

В Сумах у полиции состоялась акция в поддержку задержанных за нападение на автобус в Харькове

Сегодня, 3 сентября, в полдень более полусотни человек провели акцию под областным управлением полиции на улице Кондратьева.

Участники акции требовали освободить 16 задержанных в Харькове молодых людей, которых обвиняют в нападении на автобус «ОПЗЖ», пишет Суспільне.

Мероприятие длилось 20 минут. На нем представители «Национального корпуса». Участники развернули большой баннер «Захист країни – не злочин».

Акцию анонсировали заранее. В анонсе говорилось, что она «в поддержку патриотов, которых задержали по обвинению в нападении на автобус с ватными титушками Кивы. Суд назначил по 60 суток содержания под стражей. Сегодня украинцы еще раз должны объединиться и поддержать «харьковских робин гудов», которые несмотря на все риски начали борьбу против бандитов».

Напомним: акция имела всеукраинский характер и в это же время происходила в других областных центрах Украины.

Вечером 27 августа под Харьковом обстреляли автобус с представителями организации «Патриоты - За жизнь». Полиция квалифицировала нападение на автобус как хулиганство и покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений.

В МВД сообщили о задержании 14 участников обстрела автобуса в Красноградском районе Харьковской области. У задержанных изъяли травматическое оружие и газовые баллончики.

С места стрельбы «скорая» забрала трех раненых. Позже полиция сообщила, что госпитализированы четверо. Состояние раненых стабильное, без угрозы для жизни.

ОПЗЖ заявила о причастности Нацкорпуса к обстрелу автобуса под Харьковом. Нацкорпус отвергает это.

Подозрение объявили 14 задержанным. По информации полиции, показаний они не дают.

Утром 29 августа Киевский райсуд Харькова начал выбирать меры подозреваемым.

Право

Новости

На Сумщине 58 новых случаев коронавируса: в Сумах – 44
Сегодня 09:31
В Сумах усилили карантин: полный перечень запретов
Вчера 16:40
Як у Сумах святкуватимуть День міста?
Вчера 16:31
У Сумах пройде акція «Місто, дружнє до візочка»
Сегодня 16:55
Большая стройка не успела справиться с ремонтом Конотопской гимназии: учиться будут онлайн
Сегодня 16:34
Замглавы Сумского райсовета умер от COVID-19
Сегодня 16:06
На Сумщине, ликвидируя возгорание сухой растительности, пожарные спасли жилой сектор
Сегодня 15:20
На Сумщине дали 11 лет за убийство
Сегодня 15:07
У "Сумихімпрома" відсудили заборгованість у 238 млн гривень
Сегодня 15:02
В Сумах у полиции состоялась акция в поддержку задержанных за нападение на автобус в Харькове
Сегодня 14:15
На Сумщине начинается иммунизации диких животных от бешенства
Сегодня 14:09
Сумские лучники с медалями чемпионата Украины
Сегодня 13:56
view counter

Статьи

Бойлеры и отключение горячей воды ®
Сегодня 16:53
Бюро правової допомоги Сумщини – осередки надання якісної правової допомоги жителям громад
Сегодня 12:14
30 депутатів Сумської міської ради проігнорували звітування перед виборцями
Вчера 13:22
Почему покупать электроэнергию у ETG.UA выгоднее, чем у больших энергокомпаний? ®
Вчера 09:01
Ринок праці Сумщини: гендерні ознаки
01.09.2020 13:31
Зекоманда визначилася з кандидатами у мери
31.08.2020 19:48
Найкращі мами України отримали нагороди Національної премії «Мама року»
28.08.2020 10:01
Де на Сумщині знайти якість, комфорт і найбільш доступні ціни
27.08.2020 18:52
Кого найбільше потребують роботодавці Сумщини
26.08.2020 15:56
Фальстарт мера Сум: кульки із назвою партії, борди з особистим хештегом та зустрічі з громадянами у карантин
26.08.2020 11:33
Благодійне донорство – під загрозою! 1
20.08.2020 17:28
“Чорнуха” на Ющенка та горілка від ексрегіонала: у Сумах відкрили “Музей виборчого трешу”
19.08.2020 14:00
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.