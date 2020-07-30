На Сумщине дали 11 лет за убийство К 11 годам лишения свободы осужден 26-летний кролевчанин, который лишил жизни своего знакомого.

Прокуратурой Сумской области доказано в суде вину 26-летнего жителя г. Кролевец, который сначала лишил жизни своего знакомого, а затем обчистил его карманы.

Событие произошло 4 июля 2019 года в г. Кролевец. Во время совместного употребления алкогольных напитков между обвиняемым и его знакомым на бытовой почве началась ссора, во время которой младший схватил деревянную палку, которая стояла в доме у печки, и нанес ею около пяти ударов по голове приятеля. После чего забрал у него 150 грн, которые выпали из кармана, и банковскую карточку, на которой был написан пин-код. В то время, когда 47-летний пострадавший умирал в доме, обвиняемый снимал с его карточки 4 700 грн, которые потратил на собственные нужды.

По приговору суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и, присоединив неотбытую часть наказания за предыдущее преступление, приговорен к 11 годам лишения свободы.

Действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 1 ст. 357 (похищение официальных документов, совершенное из корыстных побуждений) и ч. 1 ст. 185 (кража) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.