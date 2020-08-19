Замглавы Сумского райсовета умер от COVID-19

Как написал в Фейсбуке Алексей Оскер, «К сожалению, сегодня от пандемии COVID-19 умер Салогуб Анатолий Николаевич».
Информацию подтвердил и глава райсовета Вадим Акперов.
О двух летальных случая от COVID-19 сообщил в стриме на своей странице в Фейсбуке мэр Конотопа Артем Семенихин....
Сегодня, 26 августа, в Конотопской ЦРБ умер мужчина с подтвержденным диагнозом COVID-19....
Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко....
В Сумах умер 69-летний мужчина, у которого был подтвержден коронавирус....
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