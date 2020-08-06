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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:24150

С пятницы на Сумщине похолодает

С 4 сентября на Сумщине ожидаются небольшие осадки и понижение температуры.

По прогнозам синоптиков, в пятницу ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью составит +16…+ 21°С, днем +23…+ 28°С.

5 сентября ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +12…+ 17°С, днем +19…+ 24°С.

6 сентября без осадков, ветер северо-восточный 5-10 м/с. В ночное время температура составит до +15 °С, днем +22…+ 27°С.

 
Общество Прогноз погоды

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Сегодня-завтра на Сумщине прогнозируют грозы
21.08.2020 14:00

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С понедельника на Сумщину вернется летнее тепло

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Прогноз погоды в Сумах: осень близко
12.08.2020 15:21

Прогноз погоды в Сумах: осень близко

До конца недели на Сумщине сохранится холоднее обычной, без существенных осадков погода....

Погода в Сумах: прогноз на завтра
11.08.2020 16:40

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...

Что напрогнозировали синоптики сумчанам на конец недели?
06.08.2020 10:00

Что напрогнозировали синоптики сумчанам на конец недели?

До конца недели на Сумщине сохранится сухая, жаркая погода, на выходных температура воздуха несколько снизится....

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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