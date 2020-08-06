С пятницы на Сумщине похолодает С 4 сентября на Сумщине ожидаются небольшие осадки и понижение температуры.

По прогнозам синоптиков, в пятницу ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью составит +16…+ 21°С, днем +23…+ 28°С. 5 сентября ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +12…+ 17°С, днем +19…+ 24°С. 6 сентября без осадков, ветер северо-восточный 5-10 м/с. В ночное время температура составит до +15 °С, днем +22…+ 27°С.