С пятницы на Сумщине похолодает

По прогнозам синоптиков, в пятницу ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью составит +16…+ 21°С, днем +23…+ 28°С.
5 сентября ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +12…+ 17°С, днем +19…+ 24°С.
6 сентября без осадков, ветер северо-восточный 5-10 м/с. В ночное время температура составит до +15 °С, днем +22…+ 27°С.
Вечером 21-го и ночью 22 августа по Сумской области и г. Сумы ожидается гроза, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с....
17 - 19 августа ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 м/с....
До конца недели на Сумщине сохранится холоднее обычной, без существенных осадков погода....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
До конца недели на Сумщине сохранится сухая, жаркая погода, на выходных температура воздуха несколько снизится....