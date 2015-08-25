Немец, который живет и тренируется в Конотопе, будет представлять Украину на чемпионате Европы Немец, который живет и тренируется в Конотопе прошел квалификацию для участия в Чемпионате Европы по триатлону 2021 года.

Там он будет проходить квалификацию на чемпионат мира, который пройдет на Гавайях.

«Подтверждение пришло сегодня. Там я буду квалифицироваться на чемпионат мира на Гавайях. Я буду держать в руках украинский флаг», - написал на своей странице в Фейсбук Джон Гамп, пишет Голос Конотопа.