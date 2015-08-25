Немец, который живет и тренируется в Конотопе, будет представлять Украину на чемпионате Европы

Там он будет проходить квалификацию на чемпионат мира, который пройдет на Гавайях.
«Подтверждение пришло сегодня. Там я буду квалифицироваться на чемпионат мира на Гавайях. Я буду держать в руках украинский флаг», - написал на своей странице в Фейсбук Джон Гамп, пишет Голос Конотопа.
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