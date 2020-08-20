В Сумах на выходных проведут фестиваль экстремальных видов спорта

Начнут фестиваль с соревнований среди самокатеров плюс конкурс графитчиков. Кроме того, участники продемонстрируют выступления на скейтбордах и велобайков.
Соревнования пройдут в субботу, 5 сентября, и в воскресенье, 6 сентября. Начало в 15:00 в скейт-парке в городском парке им. Кожедуба.
Зрителей и участников предупреждают об обязательном соблюдении масочного режима и социальной дистанции.
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