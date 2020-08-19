В Сумской мэрии тратят деньги на ролики о «Зеленбуде», а не на полив газонов (видео) Департамент инфраструктуры опубликовал ролик о работе КП «Зеленбуд».

В нем показано, как без устали работают его сотрудники. При этом везде видно, что вокруг клумб полузасохшие газоны.