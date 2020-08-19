Карантинное зонирование: на Сумщине добавилось желтого

Об этом сообщил в Facebook министр КМУ Олег Немчинов.
С 7 сентября начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Согласно ему, Сумы остаются в «оранжевой» зоне, пишет Суспільне.
Карантин «желтой» зоны будут действовать в городах Лебедин и Ромны, Белопольском, Кролевецком, Недригайловском и Сумском районах. Новое эпидемическое зонирования вводится на 14-дневный срок.
Оранжевая зона:
запрещается
- деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
- плановые госпитализации в больницах;
- работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
- прием новых изменений в детские лагеря;
Желтая зона:
- запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно
- плюс действуют ограничения зеленой зоны.
Зеленая зона:
- пребывания в общественных зданиях в масках или респираторах;
- проведения массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 м²;
- кинотеатры должны быть заполнены не более чем на 50%;
- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.
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