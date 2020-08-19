Карантинное зонирование: на Сумщине добавилось желтого Во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ввели новое карантинное зонирования на территории Украины.

Об этом сообщил в Facebook министр КМУ Олег Немчинов.

С 7 сентября начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Согласно ему, Сумы остаются в «оранжевой» зоне, пишет Суспільне.

Карантин «желтой» зоны будут действовать в городах Лебедин и Ромны, Белопольском, Кролевецком, Недригайловском и Сумском районах. Новое эпидемическое зонирования вводится на 14-дневный срок.

Оранжевая зона:

запрещается

- деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

- плановые госпитализации в больницах;

- работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

- прием новых изменений в детские лагеря;

Желтая зона:

- запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно

- плюс действуют ограничения зеленой зоны.

Зеленая зона:

- пребывания в общественных зданиях в масках или респираторах;

- проведения массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 м²;

- кинотеатры должны быть заполнены не более чем на 50%;

- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.