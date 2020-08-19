Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:40258

Карантинное зонирование: на Сумщине добавилось желтого

Во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ввели новое карантинное зонирования на территории Украины.

Об этом сообщил в Facebook министр КМУ Олег Немчинов.

С 7 сентября начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Согласно ему, Сумы остаются в «оранжевой» зоне, пишет Суспільне.

Карантин «желтой» зоны будут действовать в городах Лебедин и Ромны, Белопольском, Кролевецком, Недригайловском и Сумском районах. Новое эпидемическое зонирования вводится на 14-дневный срок.

Оранжевая зона:

запрещается

- деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

- плановые госпитализации в больницах;

- работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

- прием новых изменений в детские лагеря;

Желтая зона:

- запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно

- плюс действуют ограничения зеленой зоны.

Зеленая зона:

- пребывания в общественных зданиях в масках или респираторах;

- проведения массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 м²;

- кинотеатры должны быть заполнены не более чем на 50%;

- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

Общество Карантин

По тематике

В Сумах снова усилили карантин
31.08.2020 12:12

В Сумах снова усилили карантин

Сегодня, 31 августа, прошло внеочередное заседание исполкома Сумского горсовета....

Лебедин и Роменский район вошли в «желтую» карантинную зону
28.08.2020 18:12

Лебедин и Роменский район вошли в «желтую» карантинную зону

Об этом сегодня, 28 августа, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщила и.о. заведующей отделением особо опасных инфекций Сумского областного...

С 31 августа Сумы в «оранжевой зоне» по карантину
27.08.2020 19:36

С 31 августа Сумы в «оранжевой зоне» по карантину

Сегодня, 27 августа, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....

Украина закрывает до конца сентября границы для иностранцев
26.08.2020 15:12

Украина закрывает до конца сентября границы для иностранцев

Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам. Это решение начнет действовать с 29 августа до 28 сентября....

Кабмин продлил карантин и запретил проведение дискотек и концертов
26.08.2020 15:04

Кабмин продлил карантин и запретил проведение дискотек и концертов

Кабинет министров принял решение продлить адаптивный карантин до 31 октября, ужесточив ограничения в регионах.... 1

Новости

На Сумщине 58 новых случаев коронавируса: в Сумах – 44
Сегодня 09:31
В Сумах усилили карантин: полный перечень запретов
Вчера 16:40
Як у Сумах святкуватимуть День міста?
Вчера 16:31
Карантинное зонирование: на Сумщине добавилось желтого
Сегодня 19:40
Немец, который живет и тренируется в Конотопе, будет представлять Украину на чемпионате Европы
Сегодня 17:58
В Сумской мэрии тратят деньги на ролики о «Зеленбуде», а не на полив газонов (видео)
Сегодня 17:47
С пятницы на Сумщине похолодает
Сегодня 17:24
У Сумах пройде акція «Місто, дружнє до візочка»
Сегодня 16:55
Большая стройка не успела справиться с ремонтом Конотопской гимназии: учиться будут онлайн
Сегодня 16:34
Замглавы Сумского райсовета умер от COVID-19
Сегодня 16:06
На Сумщине, ликвидируя возгорание сухой растительности, пожарные спасли жилой сектор
Сегодня 15:20
На Сумщине дали 11 лет за убийство
Сегодня 15:07
view counter

Статьи

Бойлеры и отключение горячей воды ®
Сегодня 16:53
Бюро правової допомоги Сумщини – осередки надання якісної правової допомоги жителям громад
Сегодня 12:14
30 депутатів Сумської міської ради проігнорували звітування перед виборцями
Вчера 13:22
Почему покупать электроэнергию у ETG.UA выгоднее, чем у больших энергокомпаний? ®
Вчера 09:01
Ринок праці Сумщини: гендерні ознаки
01.09.2020 13:31
Зекоманда визначилася з кандидатами у мери
31.08.2020 19:48
Найкращі мами України отримали нагороди Національної премії «Мама року»
28.08.2020 10:01
Де на Сумщині знайти якість, комфорт і найбільш доступні ціни
27.08.2020 18:52
Кого найбільше потребують роботодавці Сумщини
26.08.2020 15:56
Фальстарт мера Сум: кульки із назвою партії, борди з особистим хештегом та зустрічі з громадянами у карантин
26.08.2020 11:33
Благодійне донорство – під загрозою! 1
20.08.2020 17:28
“Чорнуха” на Ющенка та горілка від ексрегіонала: у Сумах відкрили “Музей виборчого трешу”
19.08.2020 14:00
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.