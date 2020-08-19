В Сумах пострадал 17-летний мотоциклист (видео)

За считанные минуты прибыв на место, инспекторы сразу же огородили место ДТП. На месте также работала бригада медиков, оказывавших помощь водителю мотоцикла.
По предварительным данным, 17-летний водитель мотоцикла Loncin, двигаясь с площади Покровской в направлении улицы Харьковской, решив проехать на заднем колесе, не справился с управлением, после чего допустил падение с последующим опрокидыванием. Вследствие ДТП молодой человек получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу.
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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