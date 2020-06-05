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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Средняя зарплата в Сумах меньше, чем в Тростянце и Ахтырке

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях г.Сумы.

Во II квартале 2020 г. среднемесячная заработная плата штатного работника в г.Сумы составила 10253 грн против 10 163 грн - в предыдущем квартале.

По размеру средней зарплаты среди городов и районов Сумщины областной центр занял третье место, уступив Тростянецкому району и г. Ахтырка.

Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях г.Сумы на протяжении июля увеличилась на 16,5 млн грн и на 1 августа 2020 г. составила почти 300 млн грн. Наибольшим должником является АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 232,9 млн.грн.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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