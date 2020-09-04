На Сумщине 1680 случаев коронавируса: подробности

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 51 человека (Сумы - 33, Сумской р-н - 4, Конотоп - 5, Белопольский р-н - 1, Бурынский р-н - 2, Роменский р-н - 2, Тростянецкий р-н - 4).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 28 летальных случаев, из них 1 - за прошедшие сутки (Сумы).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 784 человека, из них за минувшие сутки - 15 (Сумы - 7, Конотоп - 1, Белопольский р-н - 4, Белопольский р-н - 1, Роменский р-н - 1, Сумской р-н - 1).
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 841 случай заболевания, в Сумском районе - 114, Белопольский район - 50, Бурынский район - 9, пгт Великая Писаревка - 2, г. Глухов – 16, Глуховский район - 8, г. Конотоп - 87, Конотопский район - 40, пгт Краснополье - 2, Краснопольский р-н - 9, Кролевецкий район - 84, г. Лебедин – 17, Лебединский р-н - 1, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 62, г. Ахтырка - 72, Ахтырский р-н – 19, Путивль - 3, Путивльский район – 11, г. Ромны - 53, Роменский район – 31, Середина-Будский р-н – 22, Тростянецкий район - 61, г. Шостка - 59, Шосткинский р-н - 3.
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