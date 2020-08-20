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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:57352

Сумские полицейские поймали мошенника, который рассчитывался сувенирными банкнотами

Своих жертв злоумышленник выбирал среди невнимательных продавцов. Полицейские открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства событий.

За помощью в Сумской отдел полиции обратились продавцы одного из магазинов города и рассказали, что стали жертвой мошеннической схемы. По их словам, покупатель долго выбирал товар, а подойдя к кассе, рассчитался сувенирными банкнотами. Кроме того, еще и получил 700 гривен сдачи.

Очередной жертвой необычного мошенника стал контроллер на автомобильной стоянке. Схема та же: человек заплатил сувенирными деньгами, и получил 950 гривен сдачи.

Установить личность злоумышленника удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Им оказался ранее судимый 49-летний житель с. Солидарное Сумского района. Правоохранители установили его причастность еще к 15 подобным аферам. Сам мужчина признается, что покупал сувенирные деньги и с помощью специальных фломастеров дорисовал элементы, чтобы они были похожи на настоящие.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Также мужчине уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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