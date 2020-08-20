Сумские полицейские поймали мошенника, который рассчитывался сувенирными банкнотами

За помощью в Сумской отдел полиции обратились продавцы одного из магазинов города и рассказали, что стали жертвой мошеннической схемы. По их словам, покупатель долго выбирал товар, а подойдя к кассе, рассчитался сувенирными банкнотами. Кроме того, еще и получил 700 гривен сдачи.
Очередной жертвой необычного мошенника стал контроллер на автомобильной стоянке. Схема та же: человек заплатил сувенирными деньгами, и получил 950 гривен сдачи.
Установить личность злоумышленника удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Им оказался ранее судимый 49-летний житель с. Солидарное Сумского района. Правоохранители установили его причастность еще к 15 подобным аферам. Сам мужчина признается, что покупал сувенирные деньги и с помощью специальных фломастеров дорисовал элементы, чтобы они были похожи на настоящие.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Также мужчине уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Чтобы зайти в жилище 80-летней бабушки, злоумышленница представилась работницей службы энергосбыта и попросила проверить показатели счетчика....
До 3 лет лишения свободы грозит женщине, которая мошенническим путем завладела средствами клиентов финансовой компании....
С заявлением о преступлении в Лебединское отделение полиции обратилась 62-летняя жительница районного центра и сообщила, что стала жертвой мошенника....
Пенсионерка из Липовой Долины, перечислив на банковские счета неизвестной злоумышленницы кругленькую сумму, якобы на лечение травмированного дочерью ребенка, впоследствии выяснила,...
Як свідчить поліцейська статистика, за останній час зросла кількість громадян, які потрапили у тенета шахраїв, передзвонивши за номерами телефонів, вказаних...