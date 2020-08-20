В Сумской больнице № 5 за три дня закончились места для ковидных пациентов Десятые сутки отделение анестезиологии и интенсивной терапии Сумской городской больницы № 5 работает в режиме инфекционной реанимации в связи со второй волной эпидемии COVID-19.

Об этом говорится на странице отделения в Фейсбуке.

«С уверенной гордостью за наш коллектив могу сказать, что почти все сотрудники согласились работать в сложных и непривычных для нас условиях. (Спасибо Вам всем !!!)

Теперь статистика... За три дня все 27 развернутых коек были заняты пациентами с типичными симптомами тяжелой вирусной пневмонии с процентом пораженных легких по данным КТ от 40 до 85%!

Есть первые выписанные больные и есть, к сожалению, первый пациент на искусственной вентиляции... Модернизировано систему централизованной подачи кислорода, введено в работу еще 3 современных аппарата ИВЛ.

Друзья, выводы делайте сами, и дай вам Бог не стать частью этой статистики. Берегите себя и близких!!!

Особая благодарность врачам, сестрам и младшим сестрам отделения!» - говорится в сообщении.