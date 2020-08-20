Серед сумських студентів набирають «агітаторів» за «команду Зе» У Сумах спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА зафіксували набір «агітаторів», ймовірно, до політичної партії «Слуга народу».

Ці «вакансії» розміщують у студентських групах у Viber.За 2-3 години роботи в наметі озвучують плату в розмірі 150-300 грн, зі слів жінки, яка відповіла за номером у повідомленні про набір «агітаторів», оплата неофіційна. Крім того, набирають «агітаторів» на зустрічі, які проводить народна депутатка по 157 округу від політичної партії «Слуга народу» та потенційна кандидатка на місцевих виборах Тетяна Рябуха. Її кандидатуру на посаду міського голови представили 31 серпня на VІІ Позачерговому з’їзді партії «Слуга Народу».

У одній із студентських груп у Viber поширюють інформацію про набір «агітаторів» до «команди Зе». Про це Громадянській мережі ОПОРА повідомив студент Сумського національного аграрного університету.

Щоб дізнатись подробиці, ми зателефонували за номером у повідомленні. Там розповіли про суть роботи та оплату:

«25 жовтня будуть місцеві вибори, зараз проводиться агітація за «команду Зе». Суть роботи в тому, щоб постояти 2-3 години в наметі і роздавати газети. У нас в Сумах від «Зе команди» на пост мера подається Тетяна Рябуха. Вона іноді проводить зустрічі, в парках, скверах на вихідних. Можливо навіть так, що прийти на цю зустріч, постояти в наметі, там люди заповнюють анкети, їх пороздавати. Або в робочі дні постояти в різних районах міста, пороздавати газети 2-3 години, від 150 до 300 грн», - розповіла жінка за вказаним номером.

На питання, від чого залежить сума оплати, відповіли:

«Залежить від роботи, від того, де ви стоїте. Чи більш людний район, чи менш людний... Та від того, скільки на день закладено, якщо стоїть 10 наметів по місту - то можуть заплатити 300 грн, якщо стоїть наметів 20, то заплатять по 150-200 грн. Робота 2-3 рази на тиждень, у мене вже записалось 6 людей», - розповіла жінка за вказаним номером.

На питання, чи це офіційно, отримали відповідь: «Ні».

Щодо того, чи можуть на цю «роботу» влаштуватись не студенти, жінка відповіла: «Не обов'язково бути студентом. Чому ми шукали серед студентів? Бо основна маса почнеться з 1-го числа. Як така агітація офіційно дозволяється з 25 серпня. Тому ми домовлялись з першого числа».

На питання спостерігача ОПОРИ з приводу набору «агітаторів» народний депутат від політичної партії «Слуга народу» та голова сумського обласного осередку партії Михайло Ананченко відповів: «В Сумах, ще не оголосили початок виборчого процесу і агітація не проводиться. Якщо у визначений законом час Сумська обласна організація буде проводити агітацію із застосуванням «палаток», то це буде зроблено виключно в рамках діючого законодавства».

Ще раніше спостерігачі ОПОРИ зафіксували намети політичної партії «Слуга народу», де опитують громадян з приводу висунення кандидатури Тетяни Рябухи від політичної партії «Слуга народу» на посаду голови Сумської ОТГ та політики президента.

Нагадуємо, що діяльність таких «агітаторів» має відбуватися в межах договірних відносин з дотриманням порядку фінансування діяльності політичних партій, тобто такі витрати до виборчого процесу мають бути відображені у фінансовому звіті політичної партії, а в межах виборчого процесу в разі набуття статусу суб’єкта виборчого процесу партією чи кандидатом – мають бути відображені у їхпроміжних та остаточних звітах.

Згідно з календарним планом, що міститься у додатку до Постанови ЦВК №163 від 8 серпня 2020 року, офіційно виборчий процес на місцевих виборах розпочинається 5 вересня 2020 року – за 50 днів до дня голосування, відповідно до ч. 1, 5 ст. 195 Виборчого кодексу України.

Згідно з ч. 1 ст. 52 Виборчого кодексу України передвиборна агітація розпочинається кандидатом, партією (організацією партії) наступного дня після дня прийняття виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) і закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування. Крім того, ч. 4 ст. 51 Кодексу передбачає, що передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів, партій (організацій партій) - суб’єктів виборчого процесу, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Ольга Коренєва, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Сумській області