В Конотопе весь класс школы №12 идет на дистанционное обучение из-за коронавируса У одного из девятиклассников Конотопской ООШ №12 обнаружили коронавирус.

Поэтому класс отныне будет учиться дистанционно. Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин. Также на самоизоляцию пойдут несколько педагогов, которые преподавали в этом классе.