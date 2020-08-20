На Сумщине во время сжигания сухостоя пострадал мужчина 3 сентября в 15:33 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о пожаре вблизи жилых домов с. Мошенка Ахтырского района.

Как стало известно, местный житель 1974 г.р., во время выжигания сухой растительности потерял сознание. Соседи увидели, что их односельчанин нуждается в помощи, а потому вынесли его из опасной зоны. Люди обратились за помощью к спасателям и медикам. Мужчину с диагнозом отравление угарным газом, госпитализировали в реанимационное отделение центральной районной больницы.

В 15:52 сотрудники 6-й Государственной пожарно-спасательной части локализовали пожар сухостоя на площади 0,04 га, в 15:57 – ликвидировали, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.