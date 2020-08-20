На Сумщине 135 детей с коронавирусом Об этом сегодня, 4 сентября на брифинг в Сумской ОГа рассказала и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Галина Христенко.

По ее словам, за все время пандемии на Сумщине подтверждено 1680 случаев коронавируса. Из них 135 детей. Мужчин – 709, что составляет 42 %, женщин - 971 (58%).