На Сумщине еще две смерти от коронавируса Об этом сегодня, 4 сентября на брифинг в Сумской ОГа рассказала и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Галина Христенко.

По ее словам, сегодня утром стало известно еще о двух смертях пациентов. У которых был подтвержден COVID-19. Речь идет о Сумах и Белопольском районе. Они пока не вошли в статистику.