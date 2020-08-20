На Сумщине еще две смерти от коронавируса

По ее словам, сегодня утром стало известно еще о двух смертях пациентов. У которых был подтвержден COVID-19. Речь идет о Сумах и Белопольском районе. Они пока не вошли в статистику.
Сегодня, 3 сентября, стало известно о смерти заместителя главы Сумского районного совета Анатолия Салогуба....
О двух летальных случая от COVID-19 сообщил в стриме на своей странице в Фейсбуке мэр Конотопа Артем Семенихин....
Сегодня, 26 августа, в Конотопской ЦРБ умер мужчина с подтвержденным диагнозом COVID-19....
Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко....
В Сумах умер 69-летний мужчина, у которого был подтвержден коронавирус....