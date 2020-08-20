В Шостке пожарные ликвидировали пожар в жилом секторе (видео) 3 сентября в 16:11, в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании сразу двух хозяйственных сооружений по ул. Ушакова в г. Шостка.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым и пламя из-под кровли сооружений. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю и перекрытие на площади до 18 кв. м. Также горели вещи домашнего обихода. В 16:29 возгорание локализовали, в 16:40 - потратив на тушение более 8 т воды, полностью ликвидировали.

Всего на месте происшествия работало 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.