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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:46197

У Сумах проведуть фестиваль «Ніч міста» (програма)

Перелік заходів у рамках мистецького проекту «Ніч міста» 5 вересня 2020 року

Проект

Організатор

Час роботи

Адреса локації

 «Вільні» - офіційне відкриття

Агенція промоції «Суми»

Театр «Нянькіни»

Dancecentre «Artes»

19:00

Театральна площа,

сходинки театру ім. М. Щепкіна

Виставкаживопису Ю. Стеценка «Сумський календар»

Агенція промоції «Суми»

11:00-23:00

вул. Соборна, 27,

Сумська міська галерея

Виставка фотографій міст-побратимів

Агенція промоції «Суми»

11:00-23:00

вул. Соборна, 27,

Сумська міська галерея

Мурал «Нічні мандрівники»

Авдєєнко Єгор

Осипенко Євген

12:00-23:00

вул. Соборна, 27,

дворик за міською галереєю

Рапсодія урбанізму

БурячковаДар’я

12:00-23:00

вул. Герасима Кондратьєва, 4 (ресторан «Foodie»)

Фотозона «Паралелі – не відстань»

Яна Матвієнко

17:00-22:00

вул. Терезова

(кав’ярня «Jadore»)

Фотозона«Орнаменти яскравого літа»

Агенція промоції «Суми»

17:00-23:00

вул. Соборна, 32

Фотозона«Лабіринт мрій»

Агенція промоції «Суми»

17:00-23:00

пров. 9 Травня

Фотозона«Сяйво твоїх думок»

Агенція промоції «Суми»

17:00-23:00

арка переходудо фонтану «Садко»

Спанчоси

Світлана Качуровська

18:00-21:00

вул. Соборна, 27

Мурал «Казка поруч»

Марина Фенота

19:00-23:00

пров. 9 Травня

(фасад кафе «McWaffle»)

Концерт сумських музичних груп та виконавців різних напрямів і течій

ГО «БюроАрт»

15:00-23:00

Галерея «BureauArt»

вул. Соборна, 46, арт-дворик

Майстер-клас з живопису та літератури. Борис Єгіазарян, Іван Сенін

ГО «БюроАрт»

Борис Єгіазарян

Іван Сенін

15:00-15:30

Галерея «BureauArt»

вул. Соборна, 46, арт-дворик

Літературо-графічний експромт-батл сумських поетів і художників

ГО «БюроАрт»

15:30-16:00

Галерея «BureauArt»

вул. Соборна, 46, арт-дворик

Оnlineмайстер-клас фотохудожника Макса Скшишковського (м.Казимеж-Дольний, Польща)

ГО «БюроАрт»

16:00-16:30

Галерея «BureauArt»

вул. Соборна, 46, арт-дворик

Блок бліц-лекцій про сучасне мистецтво та сучасну літературу

ГО «БюроАрт»

16:30-17:00

Галерея «BureauArt»

вул. Соборна, 46, арт-дворик

Виступ композитора та музиканта Антона Крамазіна (м. Київ, Україна)

ГО «БюроАрт»

17:00-18:00

Галерея «BureauArt»

вул. Соборна, 46, арт-дворик

Ігри народів світу

«KEY ROOM»

17:00-21:00

вул. Воскресенська, 14

Оnlineмайстер-клас стріт-арт-художникаМихайла Тютюнника (м.Нью-Йорк, США)

ГО «БюроАрт»

18:00-19:00

Галерея «BureauArt»

вул. Соборна, 46, арт-дворик

Фотозона «Під червоним ліхтарем»

Сердюк Наталія

18:00-23:00

вул.Покровська, 6

біля Театру юного глядача

Фотозона-виставка «Далеко/Близько. Двері у інші країни»

Барило Катерина

18:00-23:00

фасад Агенції промоції «Суми» з двору

Виставка графіки та живопису художника Бориса Єгіазаряна

(м.Київ, Україна).

Благодійний аукціон

ГО «БюроАрт»

15:00-23:00

Галерея «BureauArt»

вул. Соборна, 46, арт-дворик

Виступ співака, композитора та поета Івана Сєніна (м.Харків, Україна)

ГО «БюроАрт»

20:00-21:00

Галерея «BureauArt»

вул. Соборна, 46, арт-дворик

Фотозона «Внутрішнє сяйво міста»

Луценко Ольга

Творче об’єднання «Френдз Арт»

20:00-23:00

підземний перехід

біля фонтану «Садко»

Концерт фортепіанної музики Єлизавети Левченко. Презентація альбому «OutOfTheLight» - натхнення за межами можливостей»

За попереднім записом!

Левченко Єлизавета

21:00-22:00

дах над ТЦ «Лабіринт»

Покровськаплоща, 5

Хореографічно-театральний перформанс«Між нами»

ВосьмерикІрина

ШевченкоМішель

ВоробченкоАліса

ШифрінаСофія

21:00-22:00

Провулок 9 травня

Перформанс «МИ Є»

Молодий аматорський театр людей з вадами «Ми Є»

21:00-22:00

Площа Незалежності, фонтан

Театральний перформанс

«Вікна. Тіні. Ми»

Родинний театр «Нянькіни»

22:30-23:00

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(корпуси «УАБС» СумДУ)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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