У Сумах проведуть фестиваль «Ніч міста» (програма)

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Проект
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Організатор
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Час роботи
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Адреса локації
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«Вільні» - офіційне відкриття
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Агенція промоції «Суми»
Театр «Нянькіни»
Dancecentre «Artes»
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19:00
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Театральна площа,
сходинки театру ім. М. Щепкіна
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Виставкаживопису Ю. Стеценка «Сумський календар»
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Агенція промоції «Суми»
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11:00-23:00
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вул. Соборна, 27,
Сумська міська галерея
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Виставка фотографій міст-побратимів
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Агенція промоції «Суми»
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11:00-23:00
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вул. Соборна, 27,
Сумська міська галерея
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Мурал «Нічні мандрівники»
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Авдєєнко Єгор
Осипенко Євген
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12:00-23:00
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вул. Соборна, 27,
дворик за міською галереєю
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Рапсодія урбанізму
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БурячковаДар’я
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12:00-23:00
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вул. Герасима Кондратьєва, 4 (ресторан «Foodie»)
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Фотозона «Паралелі – не відстань»
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Яна Матвієнко
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17:00-22:00
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вул. Терезова
(кав’ярня «Jadore»)
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Фотозона«Орнаменти яскравого літа»
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Агенція промоції «Суми»
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17:00-23:00
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вул. Соборна, 32
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Фотозона«Лабіринт мрій»
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Агенція промоції «Суми»
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17:00-23:00
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пров. 9 Травня
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Фотозона«Сяйво твоїх думок»
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Агенція промоції «Суми»
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17:00-23:00
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арка переходудо фонтану «Садко»
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Спанчоси
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Світлана Качуровська
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18:00-21:00
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вул. Соборна, 27
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Мурал «Казка поруч»
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Марина Фенота
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19:00-23:00
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пров. 9 Травня
(фасад кафе «McWaffle»)
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Концерт сумських музичних груп та виконавців різних напрямів і течій
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ГО «БюроАрт»
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15:00-23:00
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Галерея «BureauArt»
вул. Соборна, 46, арт-дворик
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Майстер-клас з живопису та літератури. Борис Єгіазарян, Іван Сенін
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ГО «БюроАрт»
Борис Єгіазарян
Іван Сенін
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15:00-15:30
|
Галерея «BureauArt»
вул. Соборна, 46, арт-дворик
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Літературо-графічний експромт-батл сумських поетів і художників
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ГО «БюроАрт»
|
15:30-16:00
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Галерея «BureauArt»
вул. Соборна, 46, арт-дворик
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Оnlineмайстер-клас фотохудожника Макса Скшишковського (м.Казимеж-Дольний, Польща)
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ГО «БюроАрт»
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16:00-16:30
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Галерея «BureauArt»
вул. Соборна, 46, арт-дворик
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Блок бліц-лекцій про сучасне мистецтво та сучасну літературу
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ГО «БюроАрт»
|
16:30-17:00
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Галерея «BureauArt»
вул. Соборна, 46, арт-дворик
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Виступ композитора та музиканта Антона Крамазіна (м. Київ, Україна)
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ГО «БюроАрт»
|
17:00-18:00
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Галерея «BureauArt»
вул. Соборна, 46, арт-дворик
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Ігри народів світу
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«KEY ROOM»
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17:00-21:00
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вул. Воскресенська, 14
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Оnlineмайстер-клас стріт-арт-художникаМихайла Тютюнника (м.Нью-Йорк, США)
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ГО «БюроАрт»
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18:00-19:00
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Галерея «BureauArt»
вул. Соборна, 46, арт-дворик
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Фотозона «Під червоним ліхтарем»
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Сердюк Наталія
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18:00-23:00
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вул.Покровська, 6
біля Театру юного глядача
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Фотозона-виставка «Далеко/Близько. Двері у інші країни»
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Барило Катерина
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18:00-23:00
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фасад Агенції промоції «Суми» з двору
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Виставка графіки та живопису художника Бориса Єгіазаряна
(м.Київ, Україна).
Благодійний аукціон
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ГО «БюроАрт»
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15:00-23:00
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Галерея «BureauArt»
вул. Соборна, 46, арт-дворик
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Виступ співака, композитора та поета Івана Сєніна (м.Харків, Україна)
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ГО «БюроАрт»
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20:00-21:00
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Галерея «BureauArt»
вул. Соборна, 46, арт-дворик
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Фотозона «Внутрішнє сяйво міста»
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Луценко Ольга
Творче об’єднання «Френдз Арт»
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20:00-23:00
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підземний перехід
біля фонтану «Садко»
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Концерт фортепіанної музики Єлизавети Левченко. Презентація альбому «OutOfTheLight» - натхнення за межами можливостей»
За попереднім записом!
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Левченко Єлизавета
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21:00-22:00
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дах над ТЦ «Лабіринт»
Покровськаплоща, 5
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Хореографічно-театральний перформанс«Між нами»
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ВосьмерикІрина
ШевченкоМішель
ВоробченкоАліса
ШифрінаСофія
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21:00-22:00
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Провулок 9 травня
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Перформанс «МИ Є»
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Молодий аматорський театр людей з вадами «Ми Є»
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21:00-22:00
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Площа Незалежності, фонтан
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Театральний перформанс
«Вікна. Тіні. Ми»
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Родинний театр «Нянькіни»
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22:30-23:00
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пров. Академічний
(корпуси «УАБС» СумДУ)
Разом з митцями Агенція промоції «Суми» готується до проведення мистецького фестивалю «Ніч міста»....
5 вересня, на День міста, планується проведення щорічного фестивалю «Ніч міста»....