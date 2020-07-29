У Сумах проведуть фестиваль «Ніч міста» (програма) Перелік заходів у рамках мистецького проекту «Ніч міста» 5 вересня 2020 року

Проект Організатор Час роботи Адреса локації «Вільні» - офіційне відкриття Агенція промоції «Суми» Театр «Нянькіни» Dancecentre «Artes» 19:00 Театральна площа, сходинки театру ім. М. Щепкіна Виставкаживопису Ю. Стеценка «Сумський календар» Агенція промоції «Суми» 11:00-23:00 вул. Соборна, 27, Сумська міська галерея Виставка фотографій міст-побратимів Агенція промоції «Суми» 11:00-23:00 вул. Соборна, 27, Сумська міська галерея Мурал «Нічні мандрівники» Авдєєнко Єгор Осипенко Євген 12:00-23:00 вул. Соборна, 27, дворик за міською галереєю Рапсодія урбанізму БурячковаДар’я 12:00-23:00 вул. Герасима Кондратьєва, 4 (ресторан «Foodie») Фотозона «Паралелі – не відстань» Яна Матвієнко 17:00-22:00 вул. Терезова (кав’ярня «Jadore») Фотозона«Орнаменти яскравого літа» Агенція промоції «Суми» 17:00-23:00 вул. Соборна, 32 Фотозона«Лабіринт мрій» Агенція промоції «Суми» 17:00-23:00 пров. 9 Травня Фотозона«Сяйво твоїх думок» Агенція промоції «Суми» 17:00-23:00 арка переходудо фонтану «Садко» Спанчоси Світлана Качуровська 18:00-21:00 вул. Соборна, 27 Мурал «Казка поруч» Марина Фенота 19:00-23:00 пров. 9 Травня (фасад кафе «McWaffle») Концерт сумських музичних груп та виконавців різних напрямів і течій ГО «БюроАрт» 15:00-23:00 Галерея «BureauArt» вул. Соборна, 46, арт-дворик Майстер-клас з живопису та літератури. Борис Єгіазарян, Іван Сенін ГО «БюроАрт» Борис Єгіазарян Іван Сенін 15:00-15:30 Галерея «BureauArt» вул. Соборна, 46, арт-дворик Літературо-графічний експромт-батл сумських поетів і художників ГО «БюроАрт» 15:30-16:00 Галерея «BureauArt» вул. Соборна, 46, арт-дворик Оnlineмайстер-клас фотохудожника Макса Скшишковського (м.Казимеж-Дольний, Польща) ГО «БюроАрт» 16:00-16:30 Галерея «BureauArt» вул. Соборна, 46, арт-дворик Блок бліц-лекцій про сучасне мистецтво та сучасну літературу ГО «БюроАрт» 16:30-17:00 Галерея «BureauArt» вул. Соборна, 46, арт-дворик Виступ композитора та музиканта Антона Крамазіна (м. Київ, Україна) ГО «БюроАрт» 17:00-18:00 Галерея «BureauArt» вул. Соборна, 46, арт-дворик Ігри народів світу «KEY ROOM» 17:00-21:00 вул. Воскресенська, 14 Оnlineмайстер-клас стріт-арт-художникаМихайла Тютюнника (м.Нью-Йорк, США) ГО «БюроАрт» 18:00-19:00 Галерея «BureauArt» вул. Соборна, 46, арт-дворик Фотозона «Під червоним ліхтарем» Сердюк Наталія 18:00-23:00 вул.Покровська, 6 біля Театру юного глядача Фотозона-виставка «Далеко/Близько. Двері у інші країни» Барило Катерина 18:00-23:00 фасад Агенції промоції «Суми» з двору Виставка графіки та живопису художника Бориса Єгіазаряна (м.Київ, Україна). Благодійний аукціон ГО «БюроАрт» 15:00-23:00 Галерея «BureauArt» вул. Соборна, 46, арт-дворик Виступ співака, композитора та поета Івана Сєніна (м.Харків, Україна) ГО «БюроАрт» 20:00-21:00 Галерея «BureauArt» вул. Соборна, 46, арт-дворик Фотозона «Внутрішнє сяйво міста» Луценко Ольга Творче об’єднання «Френдз Арт» 20:00-23:00 підземний перехід біля фонтану «Садко» Концерт фортепіанної музики Єлизавети Левченко. Презентація альбому «OutOfTheLight» - натхнення за межами можливостей» За попереднім записом! Левченко Єлизавета 21:00-22:00 дах над ТЦ «Лабіринт» Покровськаплоща, 5 Хореографічно-театральний перформанс«Між нами» ВосьмерикІрина ШевченкоМішель ВоробченкоАліса ШифрінаСофія 21:00-22:00 Провулок 9 травня Перформанс «МИ Є» Молодий аматорський театр людей з вадами «Ми Є» 21:00-22:00 Площа Незалежності, фонтан Театральний перформанс «Вікна. Тіні. Ми» Родинний театр «Нянькіни» 22:30-23:00 пров. Академічний (корпуси «УАБС» СумДУ)