Сумчан запрошують на День міста на скеледром

Команда Скеледрому вирішила дати можливість усім охочим спробувати полазити по зачіпках та відчути себе в ролі альпіністів, які прямують до вершини. Тому в цей вихідний день Скеледром буде працювати за розширеним графіком з 14:00 до 21:00.
Для лазіння потрібен лише зручний одяг. Рекомендується взувати кеди або інше взуття на твердій резиновій підошві (не пінка).
Усе необхідне спорядження: страхувальні системи, мотузки тощо забезпечує команда Скеледрому.
Як потрапити: Скеледром розташований на сцені Літньої естради в міському парку (Зелений театр)..
Заняття проводитимуть сумські альпіністи з високою спортивною кваліфікацією: від молодших розрядників до майстрів спорту міжнародного класу.
З собою рекомендується брати гарний настрій.
Детальніше в події: https://www.facebook.com/events/310454113357032
На сторінках: https://www.facebook.com/skeledromsumy, https://www.instagram.com/skeledromsumy