Сумчан запрошують на День міста на скеледром У суботу, 5 вересня, до Дня міста буде працювати Скеледром на Літній естраді. На ньому можуть спробувати полазити сумчани та гості міста.

Команда Скеледрому вирішила дати можливість усім охочим спробувати полазити по зачіпках та відчути себе в ролі альпіністів, які прямують до вершини. Тому в цей вихідний день Скеледром буде працювати за розширеним графіком з 14:00 до 21:00.

Для лазіння потрібен лише зручний одяг. Рекомендується взувати кеди або інше взуття на твердій резиновій підошві (не пінка).

Усе необхідне спорядження: страхувальні системи, мотузки тощо забезпечує команда Скеледрому.

Як потрапити: Скеледром розташований на сцені Літньої естради в міському парку (Зелений театр)..

Заняття проводитимуть сумські альпіністи з високою спортивною кваліфікацією: від молодших розрядників до майстрів спорту міжнародного класу.

З собою рекомендується брати гарний настрій.

Детальніше в події: https://www.facebook.com/events/310454113357032

На сторінках: https://www.facebook.com/skeledromsumy, https://www.instagram.com/skeledromsumy