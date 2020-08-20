В Ромнах поймали братьев-угонщиков Как установили оперативники, накануне юноши продали свой мотоцикл 35-летнему роменчанину. Удачную сделку «отметили» спиртным, и, будучи нетрезвыми, решили вернуть себе свое прежнее транспортное средство.

Около четырех утра они проникли во двор покупателя, сломали замок на двери гаража, и обнаружили там, кроме знакомого байка, еще один мотоцикл. Тогда 19-летние ребята, забрав каждый по двухколеснику, поехали домой.

Утром пострадавший обнаружил кражу и сообщил об этом в полицию. Оперативники подробно опросили мужчину и узнали о сделке купли-продажи мотоцикла. Поскольку один из братьев ранее уже попадал в поле их зрения, то полицейские решили проверить юношу на причастность к совершенному преступлению. И не ошиблись в своих подозрениях.

Буквально за час полицейские нашли и самих братьев, и скрытые мотоциклы. Протрезвев, ребята осознали суть своего поступка, и на вопрос правоохранителей относительно причин и обстоятельств кражи, все рассказали.

Следователи Роменского отдела полиции действия юношей квалифицировали как незаконное завладение транспортными средствами и открыли уголовное производство в соответствии ч.2 ст. 289 УК Украины.

Сейчас оба мотоцикла уже возвращены владельцу. Что касается самих ребят, то им грозит наказание в виде лишения свободы с возможной конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.