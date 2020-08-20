На Сумщине взяли под стражу подозреваемого, который избил до смерти собутыльника По ходатайству Конотопской местной прокуратуры решением суда 35-летнему жителю Конотопского района, который лишил жизни малознакомого человека, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о событии, которое произошло 28 августа в с. Красное Конотопского района. Третий день подряд продолжалось празднование дня рождения одного из местных жителей. В тот день к нему пришли в гости двое его знакомых, между которыми после длительного застолья возник спор. Мужчины вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. Имея физическое превосходство, один из них повалил другого на землю и начал наносить удары кулаком в лицо. Хозяин дома пытался их размирить, однако подозреваемый успел несколько раз ударить потерпевшего ногой. Через два дня от полученных травм 50-летний мужчина скончался.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.