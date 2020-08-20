На Сумщине двое пьяных водителей пытались подкупить полицейских Водители, чтобы откупиться от административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, почти всегда предлагают полицейским неправомерную выгоду.

В одном из сел Липоводолинского района работники полиции остановили автомобиль под управлением 56-летнего местного жителя, у которого были замечены явные признаки алкогольного опьянения. Понимая, что отвечать за управление в пьяном виде придется, и желая избежать наказания, мужчина сразу предложил полицейским деньги в сумме 5000 гривен чтобы те его отпустили и не составляли протокол.

Правоохранители задокументировали этот факт и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Сегодня ночью, патрулируя одну из улиц поселка Степановка Сумского района, работники группы реагирования патрульной полиции заметили автомобиль, который двигался с нарушением Правил дорожного движения, поэтому остановили его для проверки. За рулем находился 25-летний житель соседнего села, который разговаривал вяло, у него были красные глаза и чувствовался запах алкоголя.

Чтобы задокументировать этот факт, полицейские предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. На что тот согласился. Но, вместе с тем, осознавая ответственность за содеянное, мужчина обратился с предложением «мирно разойтись» за денежное вознаграждение в сумме 400 долларов США.

Несмотря на то, что полицейские предупреждали водителя о неправомерности его действий и ответственность за такое «предложение», тот все же настаивал на своем.

Поэтому на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа для фиксации этого правонарушения.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту предложения неправомерной выгоды работникам полиции.

Кроме того, в отношении обоих водителей полицейские составили административные протоколы за нарушение ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения), сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.