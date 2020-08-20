Полиция разыскивает путивлянина, который уехал на заработки 8 лет назад Путивльским отделением полиции ГУНП в Сумской области разыскивается Ковалев Сергей Алексеевич, 1958 года рождения, уроженец Архангельской области РФ, житель города Путивль.

В июне 2012 года гражданин Ковалев С.А. поехал на заработки в Харьковской области и до настоящего времени домой не вернулся.

Приметы разыскиваемого: на вид 60 лет, среднего телосложения, рост 175-180 сантиметров, волосы темные с проседью, глаза светлые, нос с горбинкой, губы толстые, подбородок раздвоенный.

Особые приметы: на правой руке татуировка в виде шприца, спартанки и кленового листа.

Всех, кому известно местонахождение разыскиваемого гр. Ковалева Сергея Алексеевича, или обстоятельства его исчезновения, просьба сообщить Путивльское отделение полиции по адресу: Сумская область, г. Путивль, проспект Иоанна Путивльського, 42. Телефоны: 0- (5442) -5 -46-61 или 050-30-79-817, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.