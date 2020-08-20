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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:30222

В Сумах начальник колонии с соучастниками украл 250 тыс. грн зарплаты фиктивных подчиненных

Сообщено о подозрении начальнику исправительного учреждения и двум его подчиненным по факту завладения 250 тыс. грн.

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области 3 сентября сообщено о подозрении начальнику и двум сотрудникам исправительного учреждения, которые в составе организованной группы завладели почти 250 тыс. грн, выделенных на заработную плату работникам (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, начальник учреждения разработал схему противоправного обогащения, привлекая к ней руководителя отдельного структурного подразделения и его подчиненного. В частности, в апреле 2020 года в колонию трудоустроилось 7 человек. На основании табелей учета рабочего времени, подписанных руководителем подразделения, указанным работникам выплачивалась заработная плата. Однако фактически эти работники не работали и не выполняли своих служебных обязанностей. Фиктивные работники получали лишь небольшой процент, а остальные средства забирали себе участники организованной группы.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.

Противоправная схема незаконного завладения бюджетными средствами разоблачена прокуратурой совместно с управлением Государственным бюро расследований, расположенного в г. Полтава, по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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