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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:37266

На курорте Шарм-эль-Шейха изнасиловали пятилетнюю сумчанку?

Возбуждено уголовное производство по статье "Сексуальное насилие".

На курорте Шарм-эль-Шейха (Египет) произошло изнасилование пятилетней украинки. Об этом пишут Vesti.ua со ссылкой на собственный источник в МВД.

Как рассказал источник, 3 сентября в полицию Сум поступила информация из Министерства иностранных дел Украины о том, что 12 августа в городе Шарм-эль-Шейх Арабской Республики Египет в больницу для оказания медицинской помощи с признаками изнасилования доставлялась жительница города Сумы - пятилетняя Милана, которая находилась на территории данной страны с родителями на отдыхе.

Девочка была госпитализирована в клинику с обширным кровотечением, которое произошло в результате травмы в области промежности и наружных органов.

"Не смотря на утверждение матери ребенка, что ее дочь травмировалась в результате неудачного прыжка в бассейн, есть все основания полагать, что девочку изнасиловали", - отметил правоохранитель.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.153 (Сексуальное насилие) УК Украины. Проводятся следственные действия.

Право Изнасилование

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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