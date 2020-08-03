На курорте Шарм-эль-Шейха изнасиловали пятилетнюю сумчанку? Возбуждено уголовное производство по статье "Сексуальное насилие".

На курорте Шарм-эль-Шейха (Египет) произошло изнасилование пятилетней украинки. Об этом пишут Vesti.ua со ссылкой на собственный источник в МВД.

Как рассказал источник, 3 сентября в полицию Сум поступила информация из Министерства иностранных дел Украины о том, что 12 августа в городе Шарм-эль-Шейх Арабской Республики Египет в больницу для оказания медицинской помощи с признаками изнасилования доставлялась жительница города Сумы - пятилетняя Милана, которая находилась на территории данной страны с родителями на отдыхе.

Девочка была госпитализирована в клинику с обширным кровотечением, которое произошло в результате травмы в области промежности и наружных органов.

"Не смотря на утверждение матери ребенка, что ее дочь травмировалась в результате неудачного прыжка в бассейн, есть все основания полагать, что девочку изнасиловали", - отметил правоохранитель.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.153 (Сексуальное насилие) УК Украины. Проводятся следственные действия.