Подробности пожара в сумской 9-этажке, где было обнаружено тело человека (видео) 4 сентября в 9:57 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о сильном задымлении на лестничной клетке 9-этажного жилого дома по ул. Засумская в Сумах.

На место происшествия выезжал дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части. Горение происходило в однокомнатной квартире на 3-м этаже. Чтобы оперативно добраться до эпицентра пожара пришлось взламывать входную дверь квартиры. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания. Проведя разведку, было установлено, что горит диван, а огонь начал распространяться на вещи домашнего обихода. В комнате, где происходило горение, обнаружили тело женщины (1945 г.р.) без признаков жизни.

В 10:10 пожар был локализован, в 10:16 ликвидировали и предотвратили переброску огня на соседние квартиры.

Причина пожара устанавливается.

Всего на месте происшествия работало 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.