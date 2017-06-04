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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Суд оправдал лидера сумского «УКРОПа» Шестака

Прокурор не предоставил суду ни одного надлежащего и допустимого доказательства вины обвиняемых. Результат - оправдательный приговор.

Сегодня, 4 сентября, Белопольским районным судом Сумской области принят оправдательный приговор в отношении бывшего начальника Белопольского районного производственного отдела Сумской регионального филиала ГП «Центр государственного земельного кадастра» Б., бывшего первого заместителя главы Белопольской районной государственной администрации Г., главы Куяновскоuj сельского совета Белопольского района Сумской области П. и заместителя директора СТБ «Сумыагропромбиржа» Ш. (Олега Шестака – Ред.).

Заслушав обвиняемых, свидетелей, всесторонне исследовав все обстоятельства уголовного производства, проанализировав и оценив каждый довод, предоставленный стороной обвинения, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и взаимосвязи по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что их нельзя положить в основу обвинения, поскольку часть из них получено с грубым нарушением норм действующего уголовного процессуального законодательства, а другие - как сами по себе, так и в совокупности - прямо или не напрямую не подтверждают существование обстоятельств, о которых говорится в обвинительном акте.

Стороной обвинения не представлено суду надлежащих, допустимых и достаточных доказательств в подтверждение виновности обвиняемых в совершении инкриминируемых им преступлений.

При рассмотрении дела суд пришел к выводу, что надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение виновности обвиняемых стороной обвинения суду не предоставлено и в ходе судебного разбирательства не добыто.

Учитывая вышеизложенное, суд постановил:

- гражданина Б. признать невиновным в предъявленном обвинении по части 1 статьи 364, частью 2 статьи 190, частью 1 статьи 316-2, части 2 статьи 361-2, части 4 статьи 368 УК Украины и оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава указанных преступлений;

- гражданина Г. признать невиновным в предъявленном обвинении по части 1 статьи 364 и оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава указанного преступления.

Кроме этого, гражданина Г. признать невиновным в предъявленном обвинении по части 1 статьи 366 (в редакции от 18.10.2012) и оправдать в связи с отсутствием события преступления.

- гражданина П. признать невиновным в предъявленном обвинении по части 1 статьи 364, частью 2 статьи 190 и оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава преступлений.

- гражданина Ш. признать невиновным в предъявленном обвинении по части 5 статьи 27 - части 1 статьи 364 Уголовного кодекса и оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Право Олег Шестак

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