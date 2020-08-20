На Сумщине коронавирус добрался и до Ямполя Об этом сообщила заведующая Ямпольского районного лабораторного отделения Шосткинского горрайонного отдела ГУ №Сумской областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Анна Камчатная.

Сегодня, 4 сентября, в 14:00 в райгосадминистрации состоится заседание районной комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой утвердят план мероприятий по противодействию распространению опасной инфекции, пишет yampil.info.

Анна Камчатная призвала соблюдать масочный режим и элементарные правила:

«Последние данные исследователей свидетельствуют о том, что вирус может передаваться от человека к человеку на расстоянии 4 метров, сохраняться в воздухе от 30 минут до трех часов, а на поверхностях предметов - до нескольких дней. Таким образом, передача возбудителя может быть не только воздушно-капельным, а и контактным путем».