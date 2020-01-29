Через 5 лет в Сумах представили концепт реконструкции детского парка «Сказка»

Накануне выборов мэр Сум Александр Лысенко вспомнил о детском парке «Сказка», концепция развития которого вот-вот должна была быть готова 5 лет назад.
«Шесть лет назад большинство сумчан требовали обустроить территории, где люди живут, сейчас я также лично общаюсь с сумчанами, и спрашиваю, в каком направлении движемся дальше? А дальше мы двигаемся в направлении обустройства зоны отдыха для наших детей, обустройства Театральной площади, обновления парка им. Кожедуба, завершение благоустройства сквера «Романтика», - сказал Александр Лысенко. - Сегодня мы представляем эскизный проект реконструкции нашего детского парка «Сказка». Парк - уникальный, и наша задача сохранить его таким, но осовременить, модернизировать. Идея представленного проекта очень хорошая, и сейчас мы ее развиваем, дорабатываем».
Он выразил уверенность, что концепция детского парка понравится не только детям, но и взрослым, так как при реконструкции сохраняются все крепости, зоны отдыха и объекты.
Чиновник сообщил, после утверждения окончательного плана специалисты рассчитают стоимость реконструкции. По реализации проекту, по предварительным подсчетам, это будет строительство в три очереди.
«В этом году мы обязательно представим сумчанам, что будем реконструировать в первую очередь. Проект довольно масштабный, поэтому сразу воплотить в жизнь все концепты, предусмотренные проектом, будет сложно. Однако, мы рассчитываем, что привлекая инвесторов, крупные предприятия и бизнесменов нам удастся восстановить детский парк быстрее. Парк «Сказка» однозначно станет украшением города, будет радовать не только сумчан, но и гостей Сум », - отметил мэр.
Для разработки проекта реконструкции детского парка, городские власти обратились к архитекторам с признанным именем. В составе авторского коллектива арихтекторы - Станислава Моисеенко (главный архитектор проекта), Борис Бурячков, Юрий Харченко, Дарья Бурячкова, Анна Елкина и Артур Сулейманов.
Как отметил глава правления Сумской областной организации союза дизайнеров Украины, член Национального союза архитекторов Украины Юрий Харченко, одной из задач, поставленных перед разработчиками при реконструкции парка, - объекты должны сохранять историческую ценность и быть при этом модернизированными, парк должен быть инклюзивным и содержать в себе широкий простор для отдыха сумчан.
«Созданию эскизного проекта предшествовала большая работа. Совместно с архитекторами, членами рабочей группы мы обсуждали и создавали общий концепт реконструкции парка. Теперь наша основная задача воплотить его в жизнь, чтобы наш парк «Сказка» стал украшением города, радовал не только сумчан, но и гостей областного центра », - отметил первый заместитель городского головы Владимир Войтенко.
Участникам заседания продемонстрировали презентацию, как будут выглядеть детские площадки с фонтанами, зоны релаксации и т.п. Также проектом предусмотрена площадка для выгула домашних любимцев, стоянка автомобилей и автобусов, площадка для контейнеров ТБО.
Кроме того, в проект реконструкции предусмотрели обустройство всесезонного развлекательного комплекса, площадка для детей с ограниченными возможностями, место для проведения культурных мероприятий - в центральной части детского парка появится небольшой амфитеатр и малая сцена, где можно будет послушать музыку или посмотреть спектакль. Предусмотрели проектом и места для активного и экстремального отдыха велосипедистов, роллеров и скейтбордистов.
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