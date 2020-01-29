Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:54275

Через 5 лет в Сумах представили концепт реконструкции детского парка «Сказка»

В Сумах состоялось заседание рабочей группы по обсуждению эскизного проекта реконструкции детского парка «Сказка».

Накануне выборов мэр Сум  Александр Лысенко вспомнил о детском парке «Сказка», концепция развития которого вот-вот должна была быть готова 5 лет назад.

«Шесть лет назад большинство сумчан требовали обустроить территории, где люди живут, сейчас я также лично общаюсь с сумчанами, и спрашиваю, в каком направлении движемся дальше? А дальше мы двигаемся в направлении обустройства зоны отдыха для наших детей, обустройства Театральной площади, обновления парка им. Кожедуба, завершение благоустройства сквера «Романтика», - сказал Александр Лысенко. - Сегодня мы представляем эскизный проект реконструкции нашего детского парка «Сказка». Парк - уникальный, и наша задача сохранить его таким, но осовременить, модернизировать. Идея представленного проекта очень хорошая, и сейчас мы ее развиваем, дорабатываем».

Он выразил уверенность, что концепция детского парка понравится не только детям, но и взрослым, так как при реконструкции сохраняются все крепости, зоны отдыха и объекты.

Чиновник сообщил, после утверждения окончательного плана специалисты рассчитают стоимость реконструкции. По реализации проекту, по предварительным подсчетам, это будет строительство в три очереди.

«В этом году мы обязательно представим сумчанам, что будем реконструировать в первую очередь. Проект довольно масштабный, поэтому сразу воплотить в жизнь все концепты, предусмотренные проектом, будет сложно. Однако, мы рассчитываем, что привлекая инвесторов, крупные предприятия и бизнесменов нам удастся восстановить детский парк быстрее. Парк «Сказка» однозначно станет украшением города, будет радовать не только сумчан, но и гостей Сум », - отметил мэр.

Для разработки проекта реконструкции детского парка, городские власти обратились к архитекторам с признанным именем. В составе авторского коллектива арихтекторы - Станислава Моисеенко (главный архитектор проекта), Борис Бурячков, Юрий Харченко, Дарья Бурячкова, Анна Елкина и Артур Сулейманов.

Как отметил глава правления Сумской областной организации союза дизайнеров Украины, член Национального союза архитекторов Украины Юрий Харченко, одной из задач, поставленных перед разработчиками при реконструкции парка, - объекты должны сохранять историческую ценность и быть при этом модернизированными, парк должен быть инклюзивным и содержать в себе широкий простор для отдыха сумчан.

«Созданию эскизного проекта предшествовала большая работа. Совместно с архитекторами, членами рабочей группы мы обсуждали и создавали общий концепт реконструкции парка. Теперь наша основная задача воплотить его в жизнь, чтобы наш парк «Сказка» стал украшением города, радовал не только сумчан, но и гостей областного центра », - отметил первый заместитель городского головы Владимир Войтенко.

Участникам заседания продемонстрировали презентацию, как будут выглядеть детские площадки с фонтанами, зоны релаксации и т.п. Также проектом предусмотрена площадка для выгула домашних любимцев, стоянка автомобилей и автобусов, площадка для контейнеров ТБО.

Кроме того, в проект реконструкции предусмотрели обустройство всесезонного развлекательного комплекса, площадка для детей с ограниченными возможностями, место для проведения культурных мероприятий - в центральной части детского парка появится небольшой амфитеатр и малая сцена, где можно будет послушать музыку или посмотреть спектакль. Предусмотрели проектом и места для активного и экстремального отдыха велосипедистов, роллеров и скейтбордистов.

Общество Детский парк

По тематике

В детском парке «Сказка» обезглавили Кота в сапогах
26.06.2020 13:50

В детском парке «Сказка» обезглавили Кота в сапогах

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор департамента инфраструктуры города Сумского горсовета Александр Журба....

В детском парке достали затонувшую пушку из озера
24.06.2020 15:11

В детском парке достали затонувшую пушку из озера

Сегодня, 24 июня, при помощи водолаза сумчане достали пушку из озера в детском парке «Сказка»....

В Сумах опять обещают реконструировать детский парк
22.06.2020 18:36

В Сумах опять обещают реконструировать детский парк

Накануне выборов в Сумах снова затевают разговор о масштабных и долгосрочных реконструкциях....

В Сумах в детском парке ремонтируют входную лестницу
02.06.2020 13:52

В Сумах в детском парке ремонтируют входную лестницу

На прошлой неделе в детском парке «Сказка» начался ремонт на входе....

В Сумах собираются реконструировать детский парк. На бумаге
29.01.2020 18:09

В Сумах собираются реконструировать детский парк. На бумаге

Может, подумают и над велотрассой вокруг парка....

Новости

На Сумщине 1680 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:38
В Сумах усилили карантин: полный перечень запретов
02.09.2020 16:40
Як у Сумах святкуватимуть День міста?
02.09.2020 16:31
У Сумах на День міста організовують спеціальні вечірні рейси комунального транспорту
Сегодня 15:48
На Сумщине СБУ блокировала контрабанду анаболических стероидов в Россию
Сегодня 15:46
В Сумах обвиняемый в убийстве сына останется под стражей
Сегодня 15:18
Через 5 лет в Сумах представили концепт реконструкции детского парка «Сказка»
Сегодня 14:54
В Шостке отремонтировали лицей за 16 млн грн
Сегодня 14:39
На Сумщине коронавирус добрался и до Ямполя
Сегодня 14:27
В Сумах в аварию попал 81-летний водитель (видео)
Сегодня 14:14
Суд оправдал лидера сумского «УКРОПа» Шестака
Сегодня 14:07
На Сумщине спасатели предотвратили лесной пожар
Сегодня 13:54
view counter

Статьи

Активність політичних сил на Сумщині: свято для пенсіонерів, безоплатна юридична допомога та безкоштовне морозиво
Сегодня 09:53
Бойлеры и отключение горячей воды ®
Вчера 16:53
Бюро правової допомоги Сумщини – осередки надання якісної правової допомоги жителям громад
Вчера 12:14
30 депутатів Сумської міської ради проігнорували звітування перед виборцями
02.09.2020 13:22
Почему покупать электроэнергию у ETG.UA выгоднее, чем у больших энергокомпаний? ®
02.09.2020 09:01
Ринок праці Сумщини: гендерні ознаки
01.09.2020 13:31
Зекоманда визначилася з кандидатами у мери
31.08.2020 19:48
Найкращі мами України отримали нагороди Національної премії «Мама року»
28.08.2020 10:01
Де на Сумщині знайти якість, комфорт і найбільш доступні ціни
27.08.2020 18:52
Кого найбільше потребують роботодавці Сумщини
26.08.2020 15:56
Фальстарт мера Сум: кульки із назвою партії, борди з особистим хештегом та зустрічі з громадянами у карантин
26.08.2020 11:33
Благодійне донорство – під загрозою! 1
20.08.2020 17:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.