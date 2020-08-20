В Сумах обвиняемый в убийстве сына останется под стражей Суд продлил содержание под стражей до 2 ноября включительно гражданину Д., обвиняемому в умышленном убийстве собственного сына и ношении, хранении, приобретении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения.

Мужчине предъявлено обвинение в том, что 22 августа 2019 года он вернулся домой навеселе и заметил, что сына дома нет, а еще в доме отсутствует алкоголь. Мужчина сразу подумал на своего сына, который любил выпить и мог совершить кражу алкоголя. В этот же день, когда сын вернулся домой, между мужчинами возник спор, затем драка. В результате отец взял обрез охотничьего ружья и выстрелил в сына. Последний от полученного ранения скончался на месте.

Следующее судебное заседание назначено на 13 час. 30 мин. 6 октября.