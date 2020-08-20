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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:18264

В Сумах обвиняемый в убийстве сына останется под стражей

Суд продлил содержание под стражей до 2 ноября включительно гражданину Д., обвиняемому в умышленном убийстве собственного сына и ношении, хранении, приобретении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения.

Мужчине предъявлено обвинение в том, что 22 августа 2019 года он вернулся домой навеселе и заметил, что сына дома нет, а еще в доме отсутствует алкоголь. Мужчина сразу подумал на своего сына, который любил выпить и мог совершить кражу алкоголя. В этот же день, когда сын вернулся домой, между мужчинами возник спор, затем драка. В результате отец взял обрез охотничьего ружья и выстрелил в сына. Последний от полученного ранения скончался на месте.

Следующее судебное заседание назначено на 13 час. 30 мин. 6 октября.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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